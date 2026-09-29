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Mafia brasileña “de las más peligrosas de América” intentó instalarse en Chile

El operativo conjunto incluyó allanamientos en tres regiones, 24 domicilios y nueve penales del país. La investigación frenó los intentos de la mafia brasileña por instalar su estructura de reclutamiento y crímenes de alta violencia en Chile.

Periodista Web
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La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía informaron este lunes sobre la exitosa desarticulación de una célula operativa radicada en Chile perteneciente al Primer Comando de la Capital (PCC), la peligrosa organización criminal nacida en 1992 en São Paulo, Brasil.

El resultado se enmarca en la denominada operación “Sintonía 1533”, un trabajo investigativo que se extendió por dos años y que culminó con masivos allanamientos en tres regiones del país. Los procedimientos abarcaron 24 inmuebles particulares y nueve recintos penitenciarios desde Arica hasta Lebu, contando con la colaboración estratégica de Gendarmería de Chile.

Maniobras de reclutamiento y coordinación internacional

El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, detalló que las diligencias permitieron “detectar maniobras de reclutamiento, iniciación y bautizo que estaba gestionando el PCC”, destacando que el operativo “cercena la posibilidad de que este grupo se hubiese instalado y cometido los atroces delitos que comete en la región”. Durante los registros se concretó la detención de 20 personas, además de la incautación de tres kilos de cocaína y armas con munición calibre .45.

Por su parte, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, enfatizó que el PCC representa “una de las estructuras criminales más grandes a nivel mundial” y que ya registraba las primeras fases de operación local. Las autoridades subrayaron que la investigación contó con cooperación internacional e intercambios de información con la DEA y el FBI de Estados Unidos para frenar la expansión de carteles extranjeros en territorio chileno.

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