EPAustral y Austro Chile coordinan acciones ante el inicio de la temporada de cruceros 2026-2027 en Magallanes

Con la proyección de recibir a cerca de 70 mil pasajeros durante el periodo estival en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la Empresa Portuaria Austral (EPAustral) y el gremio Austro Chile sostuvieron una reunión estratégica de coordinación con miras al inicio de la temporada de cruceros 2026-2027.

La mesa de trabajo convocó a representantes del sector público y privado, incluyendo autoridades de gobierno, la Municipalidad de Punta Arenas, guías turísticos, gastronomía y diversos prestadores de servicios. El objetivo central del encuentro fue articular la oferta regional para responder a los requerimientos de los visitantes que arriban por vía marítima a la capital magallánica.

Información turística y proyección económica

En este contexto, la gerenta de Austro Chile, Daniela Rodríguez, anunció que el gremio desplegará en las próximas semanas su operativo de atención turística mediante un stand informativo y el lanzamiento de una nueva edición del mapa turístico regional: “Buscaremos ampliar la cobertura de nuestro stand de información, llegando a pasajeros de cruceros nacionales e internacionales para entregarles información oportuna y motivarlos a descubrir y disfrutar de nuestra región”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Directorio de EPAustral, José Miguel Cruz, resaltó la importancia de la colaboración público-privada para el dinamismo local: “Como Empresa Portuaria queremos estar cada vez más cerca de la comunidad y de quienes forman parte de la actividad turística. Esta temporada esperamos recibir cerca de 70 mil pasajeros de cruceros, y queremos que esa llegada se traduzca en nuevas oportunidades para Punta Arenas y para el desarrollo del turismo en Magallanes”, concluyó.