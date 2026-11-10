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Expo Magallanes 2027 abre inscripciones para todo público en Punta Arenas

La feria productiva se llevará a cabo del 18 al 24 de enero en el Liceo Luis Alberto Barrera y amplió su convocatoria general para artesanos, manualistas, gastronómicos y emprendedores de la región.

Periodista Web
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La Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA) habilitó el proceso de inscripción abierto para toda la comunidad con miras a la Expo Magallanes 2027, ampliando el llamado que en una primera etapa estuvo reservado solo a sus socios.

La medida permitirá la incorporación de emprendedores independientes, artesanos, creadores manuales y exponentes del sector gastronómico de la zona austral que deseen exhibir y comercializar sus propuestas.

El evento se desarrollará entre el 18 y el 24 de enero en las instalaciones del Liceo Luis Alberto Barrera, en Punta Arenas. El recinto funcionará en horario continuo desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, habilitando stands de venta directa, promoción de marcas locales y rondas de contacto con el público regional y turistas.

El presidente de AGIA Magallanes, César Alderete, explicó que la apertura busca diversificar la oferta del tradicional encuentro: “Queremos que este evento sea un espacio cada vez más amplio y representativo del emprendimiento regional. Por eso, hemos abierto las inscripciones a todo público, para que más empresas, artesanos y emprendedores tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, dar a conocer sus productos y ser parte de esta gran vitrina”.

Horarios y lugar de postulación

El trámite de registro debe realizarse de forma presencial en la sede de AGIA Magallanes, ubicada en calle Sarmiento N° 677, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 13:00 horas.

Desde la directiva gremial remarcaron que los cupos son limitados para cada rubro productivo e instaron a los interesados a concurrir con anticipación a formalizar su participación en la muestra estival.

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