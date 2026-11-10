Casi 50 familias abandonan voluntariamente Villa Las Etnias ante inminente desalojo en Punta Arenas

Un total de 47 familias han hecho abandono voluntario de los terrenos que ocupaban en la toma Villa Las Etnias, en Punta Arenas, en la antesala del operativo de restitución del predio fiscal coordinado por los organismos públicos de la región.

El balance oficial del sector da cuenta de 22 viviendas completamente desarmadas, ocho estructuras en proceso de desmantelamiento, ocho inmuebles abandonados y otras ocho casas prefabricadas puestas a la venta por sus propios ocupantes.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, valoró la salida pacífica de los residentes, aunque recalcó que el cronograma institucional sigue en marcha sin excepciones: “Todas las construcciones que permanezcan en el terreno al momento del operativo serán desarmadas”.

La autoridad ministerial confirmó que el día exacto de la intervención territorial “se encuentra definida desde agosto y coordinada con los organismos involucrados”. A su vez, remarcó que las personas que dejen el asentamiento “no recibirán automáticamente una solución habitacional definitiva”, debiendo canalizar sus requerimientos mediante los conductos y postulaciones regulares del Estado.

Licitación y fases de recuperación del suelo

De forma paralela, el Servicio de Vivienda y Urbanización afina la logística para intervenir el terreno una vez ejecutada la orden administrativa. El director regional subrogante del Serviu, Homero Villegas, informó que el proceso licitatorio para las primeras faenas se encuentra en etapa de cierre y cuenta con oferentes interesados, a la espera de la respectiva evaluación técnica y adjudicación.

El plan de obras se ejecutará en etapas sucesivas. La fase inicial se centrará en el desarme total de las edificaciones, la instalación de un cierre perimetral y la inutilización del suelo con maquinaria para impedir futuras ocupaciones ilegales.

Posteriormente, los trabajos continuarán durante enero con faenas de retiro y saneamiento ambiental a cargo de una segunda empresa contratista, la cual realizará la clasificación y disposición final de los escombros y materiales que puedan ser trasladados al vertedero o requieran un depósito especial.