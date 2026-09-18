Exportaciones de Magallanes subieron un 19,3% en julio de 2026 empujadas por la industria y el mercado asiático

Un positivo desempeño registraron las exportaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante julio de 2026, contabilizando un total de US$157,7 millones, lo que representa un crecimiento del 19,3% en comparación con igual período de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, la región acumula envíos por US$1.036,9 millones en los primeros siete meses del año, registrando un alza del 7,4% respecto del mismo tramo del año anterior. La actividad industrial se consolidó como el principal motor del comercio exterior magallánico al concentrar el 98,4% del total mensual (US$155,1 millones), liderado por el sector de los alimentos con US$90,1 millones (+6,1%) y el resto de ramas industriales con US$55,1 millones (+27%).

China se expande y Brasil se mantiene como líder

En el análisis por mercados, el continente asiático experimentó el impulso más significativo con un incremento del 102,6%, llegando a US$58,1 millones. En dicho escenario, China se posicionó como el segundo mercado individual tras registrar un salto del 133% en sus compras (US$39,3 millones), capturando cerca del 25% de los envíos regionales.

A pesar de una caída interanual del 22,4%, Brasil continuó liderando los destinos individuales con US$43,1 millones (27,3% del total regional). Por su parte, el continente americano en su conjunto disminuyó un 14,1% sus recepciones de productos magallánicos, mientras que los envíos dirigidos a Europa subieron un 59,2%, alcanzando los US$12,4 millones impulsados por mayores ventas a España.