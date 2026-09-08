Familias de Puerto Natales recorren casa piloto del conjunto habitacional Glaciar Pingo

Las familias beneficiarias del futuro conjunto habitacional Glaciar Pingo de Puerto Natales conocieron la vivienda piloto del proyecto para inspeccionar los espacios, la distribución y las terminaciones de las propiedades.

La iniciativa, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Gobierno Regional de Magallanes, involucra una inversión superior a los 18 mil millones de pesos. Durante el recorrido, el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, y el director (s) del Serviu, Homero Villegas, confirmaron que las obras alcanzan un 45% de avance técnico, cifra que se posiciona por sobre los plazos proyectados inicialmente.

El loteo contempla la edificación de 159 soluciones habitacionales: 153 casas de dos pisos con 53,39 metros cuadrados y seis inmuebles de un nivel con 56,20 metros cuadrados adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida. Las viviendas cuentan con sistemas de calefacción central e insumos térmicos para el clima austral.

Junto a la infraestructura residencial, el proyecto abarca la construcción de una Sala de Uso Múltiple, más de 2.240 metros cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, ciclovías y mobiliario urbano. Con el proceso de pavimentación y redes de gas en marcha, el término de los trabajos iniciados en agosto de 2025 está programado para agosto de 2027.