Familias de Punta Arenas conocen departamentos piloto del proyecto “Ciudad de los Vientos”

En el marco del Plan de Integración Social y Territorial (DS19), familias beneficiarias del proyecto “Ciudad de los Vientos” recorrieron este martes los departamentos piloto de la iniciativa que se ejecuta en el sector surponiente de Punta Arenas, conociendo en terreno el estado de avance y las características técnicas de sus futuros inmuebles.

Esta primera etapa contempla la entrega de 250 soluciones habitacionales (220 departamentos y 30 casas) destinadas a familias vulnerables, de sectores intermedios y medios. El avance físico general del proyecto alcanza un 75%, registrando un primer conjunto un 98% de ejecución y un segundo grupo de condominios un 61% de desarrollo.

Equipamiento y proyecciones del barrio

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, y el director (s) del Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, acompañaron el recorrido destacando el estándar constructivo del complejo. Las viviendas poseen superficies que van entre los 61 y 71 metros cuadrados, con dos a tres dormitorios, ventanas de termopanel, revestimiento térmico exterior y sistema de calefacción central adaptado al clima magallánico.

A futuro, el Plan Urbano Habitacional proyecta desarrollar un total de 740 soluciones habitacionales sobre un predio de 18,5 hectáreas. El diseño urbano del sector incluirá parques, passeos peatonales, multicanchas, cancha de pádel, locales comerciales, centros de salud, establecimientos educacionales y viviendas tuteladas para personas mayores.