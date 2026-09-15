Finalizan obras de la Plaza Cívica Archipiélago de Chiloé en el sector sur de Punta Arenas

Vecinos del sector sur de la capital regional cuentan con un renovado punto de encuentro tras la culminación al 100% de las obras de la Plaza Cívica Archipiélago de Chiloé, emplazada en la intersección de las calles Manuel Rodríguez y Ancud en Punta Arenas.

El proyecto contempló la intervención de 6.200 metros cuadrados e implicó una inversión global de $964 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) —$850 millones destinados a obras civiles y $114 millones a equipamiento urbano—. La infraestructura cuenta con estacionamientos, anfiteatro, iluminación LED, propuesta paisajística y zonas de juegos con identidad y diseños alusivos a la cultura chilota.

Impacto vecinal y fecha de inauguración

Tras 365 días continuos de ejecución, la obra busca dar respuesta a las demandas de esparcimiento de más de 3.000 pobladores que habitan este punto de expansión urbana. El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, destacó que “el lugar cuenta con iluminación LED de alta eficiencia y se espera consolidar como un área verde fundamental para el sector una vez que crezca el arbolado”.

En tanto, el alcalde Claudio Radonich anunció que, si bien el espacio ya está habilitado para el uso comunitario, la inauguración formal se realizará el próximo 21 de septiembre: “Queremos hacer la inauguración oficial esa fecha para rendir homenaje a la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes y al bicentenario de la anexión de Chiloé a Chile”, concluyó la autoridad.