Habilitan tramo reparado de Avenida Colón en Punta Arenas tras inversión de $48 millones en pavimento

El tránsito vehicular en una de las arterias más concurridas de Punta Arenas retomó su flujo normal este viernes, luego de que autoridades regionales, sectoriales y dirigentes vecinales encabezaran la reapertura oficial del tramo de Avenida Colón, entre calles Arauco y Patagona. La intervención resolvió de raíz el severo deterioro de la calzada mediante la reposición integral de 296 metros cuadrados de losa de hormigón en su faja sur, requiriendo una inversión de $48 millones de pesos.

A diferencia de las soluciones provisorias de bacheo superficial, la obra contempló una faena profunda que incluyó la excavación y reconstrucción completa del paquete estructural. El proyecto consideró una subbase de 30 centímetros, una base de 20 centímetros y una losa final de hormigón de 18 centímetros de espesor, garantizando alta resistencia frente al constante tráfico vehicular.

Valoración de autoridades y dirigentes vecinales

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el cumplimiento de este compromiso urbano: “Para nosotros es un día de alegría, principalmente por las personas del sector. Era una solicitud que teníamos hace bastante tiempo en seguimiento y hoy concretamos la entrega”. Por su parte, el director (s) de Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, remarcó la calidad técnica de las obras, subrayando que “es una intervención profunda que permite entregar mayor durabilidad a la obra”.

La habilitación fue recibida de manera muy positiva por la comunidad local. Mirta Saldivia Aguilar, presidenta de la Junta de Vecinos N°28 Cerro de La Cruz, valoró que el libre tránsito “ayuda al bolsillo de las personas, evitando gastos innecesarios por daños en los vehículos”, mientras que Fernando Barrientos González, dirigente del barrio Juan Ladrilleros, tildó los trabajos como “un gran avance”. Finalmente, la jefa de Infraestructura del Gobierno Regional, Hina Carabantes Hernández, resaltó que el objetivo central es dotar a la capital regional de vías seguras y en óptimas condiciones operativas.