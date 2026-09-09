Industria salmonera prepara nueva feria de proveedores en Punta Arenas “ESA Magallanes”

Con el firme objetivo de estrechar lazos entre las pymes de la zona y la cadena de valor de la acuicultura, el próximo 20 de octubre se llevará a cabo en el Hotel Dreams de Punta Arenas la segunda edición de la feria “ESA, Magallanes Encuentro de Soluciones Acuícolas”. La jornada es organizada por la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Punta Arenas.

El alcalde Claudio Radonich resaltó el impacto laboral de este sector productivo, señalando que “genera 3.200 empleos directos en nuestra región, y en Punta Arenas son más de 1.200. Buscamos justamente que haya más negocios y más empleo para nuestros vecinos en un escenario complejo”. Por su parte, Francisca Rojas, gerente general de la Asociación de Salmonicultores, confirmó que la feria se extenderá durante todo el día e incluirá más de 20 stands, charlas técnicas, paneles de conversación y rondas de negocios bilaterales.

Compromiso de las empresas y apertura a la comunidad

Representantes de las principales productoras de la zona confirmaron su despliegue para la cita. Pablo Solís, gerente regional de Salmones Blumar —compañía con cerca de 600 trabajadores locales—, enfatizó que el foco central está en “apoyar el desarrollo de proveedores locales para que puedan surgir y crecer”, destacando además el valor de acercar la industria a los estudiantes técnicos y universitarios.

En la misma línea, el gerente de Producción Regional de Australis, Óscar Garay, valoró el encuentro como una plataforma bidireccional: “Es muy positivo encontrar nuevos proveedores y que las empresas locales puedan exponer sus soluciones tecnológicas y de servicios directamente a la industria”. Australis, que cuenta con una dotación similar de 600 colaboradores en la región, estará presente en la exhibición abierta al público y al sector empresarial este 20 de octubre.