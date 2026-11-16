Inician obras por $390 millones para renovar el bandejón de avenida Independencia en Punta Arenas

La Municipalidad de Punta Arenas dará inicio a las obras de mejoramiento del bandejón central de avenida Independencia, a la altura de calle Nogueira, proyecto que cuenta con una inversión cercana a los $390 millones financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La iniciativa intervendrá cerca de 700 metros cuadrados en el entorno de los monumentos a Bernardo O’Higgins y José de San Martín, contemplando como principal novedad la instalación de una nueva pileta frente al conjunto escultórico y el revestimiento en granito de su base, siguiendo la línea estética de la estatua a Manuel Bulnes.

En paralelo, la antigua fuente de agua del sector será clausurada para habilitar en su lugar una jardinera ornamental. Las faenas consideran también la restauración de las estructuras de piedra existentes, la incorporación de nueva iluminación interior, el pintado de veredas y la pavimentación de tramos deteriorados en coordinación con la ciclovía del lugar.

El contrato establece un plazo legal de ejecución de 360 días, aunque la administración comunal proyecta adelantar la entrega para las próximas Fiestas Patrias. Durante su desarrollo, la obra generará entre 30 y 40 puestos de trabajo directos para mano de obra local.