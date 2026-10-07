Inician participación ciudadana para el diseño de mejoramiento urbano en el sector Cerro de la Cruz de Punta Arenas

Este miércoles 7 de octubre, a las 18:30 horas, se dará inicio formal al proceso de transformación del tradicional barrio Cerro de la Cruz en Punta Arenas. La iniciativa arranca con la primera jornada de participación ciudadana para el diseño de mejoramiento de las calles Fagnano, Waldo Seguel y Señoret, cita abierta a residentes, comerciantes y organizaciones patrimoniales que se llevará a cabo en la sede de la Junta de Vecinos N°28, ubicada en calle José Menéndez N° 151.

El proyecto, coordinado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y ejecutado por la consultora Patagonia Arqing durante un plazo de doce meses, abarca las arterias Fagnano y Waldo Seguel (en el tramo entre Avenida España y el mirador Cerro de la Cruz), además de calle Señoret (entre Errázuriz y el cerro). El plan contempla la elaboración de diseños de ingeniería, arquitectura y especialidades que incorporarán tres instancias participativas a lo largo de su desarrollo.

Rescate patrimonial y participación vecinal

Entre los aspectos centrales del estudio destacan el rescate del empedrado histórico del sector, la optimización del tránsito peatonal y vehicular, la renovación de calzadas y veredas, además de mejoras en iluminación y espacio público.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, enfatizó la relevancia de integrar la perspectiva de la comunidad desde las etapas iniciales: “Este es el objetivo de las consultas ciudadanas, tomar el parecer de los vecinos y ver qué es lo que más les gusta. Buscamos definir juntos las mejores soluciones de diseño”, precisó. Una vez finalizada la etapa de diseño, el Minvu postulará la ejecución de las obras de remodelación ante el Gobierno Regional para la obtención de los fondos correspondientes.