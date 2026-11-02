Lanzan en Magallanes estrategia ENADI para anticipar la demanda laboral en proyectos de inversión

Con el propósito de proyectar oportunamente los perfiles técnicos y oficios requeridos por los futuros proyectos públicos y privados en la zona austral, autoridades de Gobierno presentaron en Punta Arenas la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI). La herramienta, estructurada por la Subsecretaría del Trabajo bajo el alero del Plan Nacional EMPLEO 360, proyecta a nivel país una demanda estimada de 154 mil puestos de trabajo asociados a 2.570 faenas.

El hito de lanzamiento regional se llevó a cabo en las obras de macrourbanización del conjunto habitacional “Ciudad de los Vientos”, ejecutado por la empresa constructora Salfa. El proyecto habitacional emplea actualmente a 307 operarios y proyecta una vigencia operativa que se extenderá de manera ininterrumpida hasta el año 2029.

Durante el recorrido por las faenas, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, remarcó que la articulación público-privada resulta clave para levantar anticipadamente las necesidades del mercado: “El rol del Estado consiste en articularse con el sector privado para identificar con antelación las especialidades requeridas, facilitando que las empresas dispongan de personal capacitado y que la comunidad local acceda a fuentes laborales pertinentes”, indicó la representante del Ejecutivo.

En esa línea, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, y el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, coincidieron en que sistematizar los cronogramas de faenas y perfiles técnicos evitará la dependencia de mano de obra foránea, garantizando que las contrataciones dinamizadas por las inversiones queden prioritariamente radicadas en residentes de la Región de Magallanes.

Alineación formativa con Sence y continuidad ocupacional

En materia de capacitación, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) adaptará su oferta de cursos conforme a la data que arroje la estrategia territorial. El director regional (s) de la entidad, Roberto Vargas, detalló que anualmente se instruye a más de 700 personas en Magallanes, por lo que contar con esta métrica permitirá focalizar los recursos en ocupaciones que presenten demanda efectiva de contratación.

El diseño del modelo contempla además sincronizar el término de faenas con la apertura de nuevas obras de infraestructura, cautelando la continuidad laboral de los trabajadores mediante la certificación de competencias de ChileValora y la gestión de colocación de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL).

Por su parte, el gerente de Salfa, Cristóbal Bascuñán, relevó el impacto de la coordinación intersectorial para resolver las brechas de especialización en proyectos de gran envergadura.

Al cierre del encuentro, las autoridades convocaron a las empresas contratistas y mandantes de la región a ingresar sus proyecciones de dotación, e invitaron a los usuarios en búsqueda de empleo a acudir a las oficinas OMIL o inscribirse en la plataforma digital de la Bolsa Nacional de Empleo (bne.gob.cl).