Lanzan Programa Cultural Bicentenario Chiloé–Magallanes 2026 con financiamiento del FNDR

Con la entrega oficial del certificado de asignación directa del FNDR 8%, las autoridades de la Región de Magallanes presentaron el Programa Cultural Bicentenario Chiloé–Magallanes 2026. Ejecutado por el Centro Social Hijos de Chiloé, el proyecto dispone de un financiamiento de $24.220.000 para concretar una nutrida agenda comemorativa a lo largo del año en distintas comunas del territorio.

La propuesta busca conmemorar los dos siglos de la incorporación de Chiloé a la República de Chile y relevar el aporte histórico de su comunidad en la soberanía austral. La gobernadora regional (s), Hina Carabantes, resaltó que “el Gobierno Regional no entiende a Magallanes sin la presencia de los chilotes. Su contribución en todo ámbito ha sido muy relevante para la región y el país”.

Gala, hitos comemorativos y despliegue provincial

A su vez, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacaron la relevancia de conectar este hito con la hazaña del 21 de septiembre de 1843, cuando la tripulación de la Goleta Ancud concretó la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes. El presidente del centro organizador, Faustino Aguilar, agradeció el respaldo del Consejo Regional para poner en valor ambas epopeyas de la historia nacional.

La programación tendrá su primer gran hito este 20 de septiembre con una gala artística en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, seguida el 21 de septiembre por la Jornada Conmemorativa oficial de la Goleta Ancud. Las actividades del programa se extenderán durante los próximos meses a Puerto Natales, Porvenir y otras localidades de Magallanes.