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Recordatorio municipal: Recolección de basura y puntos limpios suspenden operaciones entre el 18 y 20 de septiembre en Punta Arenas

El municipio de la capital regional reiteró que durante los tres días feriados no habrá retiro de residuos domiciliarios ni atención en el vertedero. El servicio se reanudará en sus horarios habituales el lunes 21.

Periodista Web
Periodista Web

La Municipalidad de Punta Arenas reiteró el llamado a la comunidad a tomar los resguardos necesarios respecto del manejo de residuos durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, recordando que los servicios de recolección de basura domiciliaria estarán completamente suspendidos durante los días feriados.

En concreto, la suspensión abarca desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre, período en el cual tampoco estarán operativos el vertedero municipal ni la red de puntos limpios distribuida en la ciudad. Desde la administración local instaron a los vecinos a no sacar las bolsas de basura a la vía pública durante estas jornadas para evitar la dispersión de desechos por acción del viento o animales, garantizando así el aseo y la limpieza de los barrios.

Las operaciones de recolección, disposición final en vertedero y recepción en puntos limpios retomarán su funcionamiento con total normalidad a partir del lunes 21 de septiembre, siguiendo los recorridos y horarios habituales establecidos para cada sector de la comuna.

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