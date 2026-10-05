Levantan Alerta Roja en Punta Arenas tras estabilización del río Las Minas e inician etapa de rehabilitación

Tras la realización del séptimo Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Regional y Comunal, las autoridades de la zona decretaron formalmente el levantamiento de la Alerta Roja para la comuna de Punta Arenas. La determinación se tomó luego de comprobar, mediante evaluaciones aéreas y terrestres, la estabilización de los caudales en los principales cursos de agua de la provincia.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó la respuesta coordinada de los servicios públicos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Bomberos y el Municipio, subrayando que los trabajos preventivos de limpieza ejecutados en el río Las Minas fueron claves para evitar un desborde mayor. “Estuvimos a pocos centímetros de un desborde, pero logramos destrabar nudos críticos para dar tiraje al cauce hacia el Estrecho de Magallanes. Damos por finalizada la alerta e iniciamos la etapa de rehabilitación”, afirmó. Asimismo, la autoridad hizo un llamado tajante a evitar la compra u ocupación irregular de terrenos en las riberas por el grave riesgo que representan las crecidas.

Evaluación de infraestructura y “Mesa Cuenca”

Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, valoró el comportamiento de los cuatro puentes urbanos ya remodelados, los cuales, al no poseer pilares centrales, permitieron el libre paso de troncos y sedimentos. Sin embargo, fijó como prioridad la reconstrucción del puente O’Higgins, cuyo cuello de botella limita el flujo a 75 m³/s (frente a los 100 m³/s que soporta el río), seguido por la intervención del puente Zenteno y la reposición de gaviones en Llau Llau.

En tanto, el Director Regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, confirmó que el próximo 14 de octubre se activará la “Mesa Cuenca” para coordinar soluciones a mediano plazo y proyectos de infraestructura. Andrades instó a la ciudadanía a canalizar requerimientos a través de las líneas oficiales —como el número 800 del municipio— para agilizar la asistencia en terreno.