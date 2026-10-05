Magallanes entra en recesión técnica con caída del 1,9% del PIB y la CChC urge acelerar licitaciones del Plan “Chile Despega”

Un complejo escenario económico atraviesa la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, luego de que el último informe del Banco Central confirmara una caída del 1,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) regional durante el segundo trimestre. Este resultado marca el tercer periodo consecutivo con números en rojo, decretando formalmente el ingreso de la zona austral a una recesión técnica.

De acuerdo con el organismo emisor, los rubros de la edificación y la acuicultura explican principalmente la contracción productiva. Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, su presidente Cristóbal Bascuñán afirmó recibir los datos “con profunda preocupación, pero lamentablemente sin sorpresa”, señalando que factores como la parálisis de proyectos, el alza en combustibles, el valor del dólar y los elevados fletes marítimos están ahogando a las pymes contratistas locales.

Cae el empleo formal y sube la informalidad

El impacto social del frenazo económico se refleja de forma directa en el mercado del trabajo. Si bien la tasa de desocupación regional alcanzó un 6,9% en el trimestre móvil junio-agosto, en la construcción la destrucción de puestos formales es crítica: en el último año se perdieron 273 empleos con contrato legal, mientras que el trabajo informal en el rubro aumentó en 741 personas, disparando la informalidad laboral en la edificación al 30%.

Frente a esta coyuntura, el sector mira con cautela el anuncio del plan de reactivación “Chile Despega”, que inyectará $14.900 millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para 10 proyectos prioritarios en la región, proyectando la creación de 900 empleos directos, sumados a 200 cupos a través del Minvu.

Las 4 exigencias del gremio para destrabar las obras

Para evitar que los fondos queden frenados o que las licitaciones se declaren desiertas por presupuestos desfasados con la realidad patagónica, la CChC trazó una hoja de ruta urgente: