Magallanes lidera recorte presupuestario nacional para 2027: inversión regional directa caería un 24,89%

Un complejo escenario financiero proyecta el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. De aprobarse en los términos ingresados, la zona austral será la más impactada del país al registrar la mayor reducción porcentual en inversión regional directa, con una caída del 24,89%.

Los recursos asignados al Gobierno Regional (Gore) pasarían de $100.681 millones fijados en el marco inicial de 2026 a $75.617 millones para 2027, lo que equivale a una disminución neta de $25.064 millones. La magnitud del ajuste posiciona a Magallanes muy por encima de otras regiones golpeadas por recortes, como Los Lagos (-18,09%) y Ñuble (-9,76%), dentro de un fondo nacional que se contraerá en un 5,17%.

Gobernador Flies y gobernadores regionales en alerta

La propuesta presupuestaria formaliza la preocupación manifestada previamente por el gobernador regional, Jorge Flies, quien ya había advertido los duros efectos que un recorte tendría sobre los proyectos comunales, las obras públicas y el financiamiento de largo plazo del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

En septiembre, las máximas autoridades regionales agrupadas en la asociación de gobernadores mantuvieron reuniones con el Ministerio de Hacienda en las que se declararon en estado de alerta tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Aunque el proyecto nacional incluye un mecanismo de reasignación para las regiones que ejecuten el 50% de sus fondos al 31 de julio de 2027, esta vía no garantiza recuperar el marco inicial perdido. La decisión final quedará en manos del debate parlamentario en el Congreso.