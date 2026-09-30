Más de 260 voluntarios participan en masiva jornada de limpieza del borde costero en Porvenir

El borde costero urbano de Porvenir fue el escenario de un exitoso e intenso operativo de conservación ambiental tras reunir a más de 260 voluntarios en una jornada masiva de limpieza de playas. La convocatoria fue liderada por la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, en el marco de las actividades nacionales para la protección y concienciación del ecosistema marino.

La actividad reunió a una amplia red de cooperación comunitaria e institucional en la capital fueguina. Durante la mañana, deligaciones de los colegios Bernardo O’Higgins y María Auxiliadora, el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, efectivos del Destacamento Motorizado N° 11 “Caupolicán” del Ejército, junto a trabajadores de empresas locales y vecinos, acudieron equipados con guantes, mascarillas y bolsas para la recolección de desechos.

Trabajo coordinado y retiro de residuos

Para garantizar la seguridad y eficacia del despliegue, el personal naval entregó elementos de protección y organizó a los asistentes en cuadrillas de trabajo distribuidas a lo largo del litoral. El operativo contó además con el respaldo de la Municipalidad de Porvenir —encargada del retiro final del acopio de basura— y empresas como Transbordador Austral Broom, Nova Austral, Empresa Portuaria Austral, Marine Gel Antártica y pesqueras locales como Bakkavor, Ford Austral, El Dap, Bahía Chilota, Cabo Froward y Servipor.

El Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, teniente primero litoral Francisco Morales, valoró el compromiso demostrado por los habitantes de la comuna: “Agradecemos a todos quienes participaron, uniéndose a diferentes operativos similares que se están realizando a lo largo del litoral en todo Chile, fomentando la conciencia del cuidado del medio ambiente acuático”, destacó la autoridad marítima.