Microbús de transporte público sufre incendio en Puerto Natales: empresa confirma servicio normal tras revisión

Un incidente de consideración movilizó a los equipos de emergencia en la comuna de Puerto Natales, luego de que un microbús perteneciente a la flota de transporte público urbano sufriera una ignición que derivó en un incendio. El hecho se registró en momentos en que la máquina finalizaba sus recorridos habituales, en el tramo comprendido entre las 22:00 y las 22:30 horas.

Afortunadamente, la emergencia fue controlada de manera oportuna y no se registraron personas lesionadas ni daños físicos a terceros. El fuego afectó de manera localizada a la máquina involucrada —dejándola en un 50% inoperativa—, lo que impidió la propagación de las llamas hacia el resto de los vehículos del depósito o sectores aledaños.

Inspección técnica y continuidad del servicio

El asesor de la empresa Luz Divina (operadora del servicio de transporte colectivo en la capital de Última Esperanza), Rodrigo Valdés, entregó tranquilidad a los usuarios señalando que “el incidente fue localizado, lo que no produjo daños personales ni materiales en el resto de la flota. Hemos decidido operar normalmente, llamamos a nuestros usuarios a estar tranquilos porque se realizó una inspección técnica a todas las máquinas”.

En paralelo a los peritajes iniciados por las autoridades para determinar las causas exactas del origen de las llamas, la compañía confirmó que un equipo especializado de la firma fabricante de los buses se traslada a la zona para efectuar una revisión técnica exhaustiva a la totalidad de los móviles.