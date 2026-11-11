Minvu realizará atención extraordinaria en Zona Franca para orientar sobre subsidios y nuevo tramo del DS1

Una jornada especial de orientación en terreno desarrollará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) este viernes 13 de noviembre en las instalaciones de Zona Franca, en Punta Arenas. La atención estará a cargo de profesionales de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Serviu Magallanes, quienes responderán consultas de la comunidad entre las 14:30 y las 19:00 horas en el módulo central del centro comercial, a un costado del árbol navideño.

El operativo permitirá a las familias informarse sobre el próximo llamado al subsidio para sectores medios (DS1), cuyas postulaciones se abrirán entre el 17 y el 27 de noviembre. En esta convocatoria se detallarán las condiciones del inédito Tramo 4, alternativa creada para responder a los altos costos inmobiliarios de la zona austral. Esta modalidad contempla la compra de viviendas de hasta 4.500 UF, solicita un ahorro mínimo de 200 UF y entrega un subsidio base de 550 UF, complementándose el saldo restante con crédito hipotecario o recursos propios.

Tarjeta Banco de Materiales

Durante la atención también se entregarán pautas para postular a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, programa vigente en el sitio web institucional hasta el 9 de diciembre. Este beneficio está destinado al arreglo de techumbres, baños, pisos y cierres perimetrales a través de ferreterías en convenio.

Para postular se exige contar con ClaveÚnica, integrar el tramo del 40% al 90% en el Registro Social de Hogares y acreditar la propiedad de una sola vivienda. La ayuda estatal financia de manera exclusiva insumos y herramientas de construcción, sin considerar traslados ni mano de obra.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, llamó a la comunidad a aprovechar el módulo de atención para revisar requisitos de manera directa con los equipos técnicos. Por su parte, el director regional subrogante del Serviu, Homero Villegas, junto al seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacaron que el despliegue busca acercar alternativas habitacionales diseñadas para la realidad económica de los hogares de Magallanes.