MOP restablece tránsito total en la Ruta 9 tras controlar inundación en el Humedal Tres Puentes

Tras intensas jornadas de trabajo desplegadas a raíz del sistema frontal que afectó a la zona austral desde el pasado 2 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el restablecimiento total del tránsito en la Ruta 9, a la altura del Humedal Tres Puentes. La habilitación de la calzada recupera plenamente la conectividad en uno de los accesos estratégicos a Punta Arenas.

Las labores estuvieron a cargo de la Dirección de Vialidad y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Esta última unidad logró determinar la causa del incremento extraordinario de los niveles de agua en el humedal, fijando el origen del problema en la confluencia del Canal de Trasvase y el Estero Bitsh, a los pies del Parque Cruz de Froward.

Falla estructural y trabajos de redireccionamiento

El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, detalló la falla técnica identificada en el sector: “Se logró establecer que hubo un aporte extraordinario de agua hacia el humedal producto del hundimiento de los gaviones existentes en ese sector, posiblemente por el alza del caudal. Realizamos movimientos de tierra que permitieron redireccionar esas aguas hacia el Estero Bitsh, evitando que sigan escurriendo al humedal”.

Gracias a estas maniobras, el nivel del agua en el Humedal Tres Puentes comenzó a descender progresivamente, permitiendo a Vialidad sanear la plataforma vial y habilitar la ruta. Aunque la arteria principal ya se encuentra operativa, los equipos municipales mantendrán labores de motobombeo y drenaje en arterias secundarias como la calle José Joaquín Pérez. El MOP anunció además la elaboración de un informe técnico detallado sobre la emergencia y las reparaciones estructurales ejecutadas.