Carabineros detiene a pareja por delito de abigeato en estancia de Torres del Paine

Un hombre y una mujer de nacionalidad chilena fueron detenidos por Carabineros por su presunta responsabilidad en el delito de abigeato cometido al interior de la Estancia San Antonio, predio ubicado a la altura del kilómetro 326 en la comuna de Torres del Paine.

El procedimiento policial se inició luego de que el propietario del recinto acudiera hasta el Retén Torres del Paine, dependiente de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, para denunciar la presencia de desconocidos en un automóvil blanco dentro de sus terrenos. Al acudir a verificar, el afectado sorprendió a uno de los sujetos en el momento exacto en que faenaba de forma ilegal un cordero de su propiedad.

Fiscalización en ruta y control de detención

Al verse descubiertos por el dueño, los involucrados abordaron el vehículo y se dieron a la fuga por la ruta en dirección al sector urbano de Puerto Natales. Frente al hecho, Carabineros desplegó un operativo preventivo de control de accesos en las vías de la provincia de Última Esperanza.

Cerca de las 18:30 horas, personal policial que efectuaba controles en la Ruta 9 Norte interceptó el automóvil en el empalme con la Ruta Y-300. En el lugar, la víctima reconoció formalmente tanto el móvil de escape como a sus dos ocupantes, concretándose la detención de la pareja. Tras pasar al Juzgado de Garantía de Puerto Natales para la audiencia de formalización, la magistratura decretó para ambos la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y a la Estancia San Antonio.