Sernapesca activa plan de contingencia por floración algal nociva y mortalidad masiva de salmones en Magallanes

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó la activación de los planes de acción ante contingencias por mortalidad masiva de peces producto de una Floración Algal Nociva (FAN) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La emergencia sanitaria y ambiental afecta directamente a dos centros de cultivo operados por la empresa Multiexport Patagonia S.A.

El organismo fiscalizador mantenía un monitoreo preventivo desde mediados de septiembre al detectar concentraciones por sobre los límites normativos en cuatro instalaciones de la compañía. Sin embargo, este jueves 8 de octubre, a partir de las 13:00 horas, la empresa notificó formalmente la activación de los protocolos de emergencia al desencadenarse una mortalidad masiva en dos de sus centros.

300 toneladas de mortalidad e inspección en terreno

La Directora Regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, detalló el origen microbiano del evento: “Podemos informar que se trata de una floración de la microalga Leptocylindrus minimus en concentraciones sobre los límites referenciales, lo que ha generado la mortalidad masiva de 300 toneladas de salmones aproximadamente. La empresa cuenta con la capacidad logística para el retiro, desnaturalización y almacenamiento, acciones que ya comenzaron a ejecutarse”.

El reporte oficial desglosa el impacto registrando una pérdida estimada de 200 toneladas en el centro de cultivo Taraba 7 (Código 120172) y 100 toneladas en el centro Taraba 8 (Código 120155). Funcionarios de Sernapesca se desplegaron en la zona para supervisar de forma permanente el manejo seguro de los biowaste y el cumplimiento estricto de las exigencias ambientales vigentes.