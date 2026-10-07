Escuela de Porvenir emite grave alerta por difusión de contenido sexual en redes sociales

La Inspectoría General de la Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme, dependiente del Slep Magallanes, en Porvenir, emitió un comunicado oficial dirigido a madres, padres y apoderados para alertar sobre una delicada situación que se presenta en el establecimiento.

La comunidad escolar tomó conocimiento el martes de que, a través de una cuenta anónima, se estarían enviando videos con contenido sexual a estudiantes de distintos cursos.

Ante estos graves antecedentes, el recinto educacional anunció que realizará las denuncias correspondientes ante los organismos competentes, ajustándose a los protocolos y procedimientos establecidos.

El colegio hizo un llamado urgente a las familias a supervisar, monitorear y reforzar las medidas de protección digital. Entre las recomendaciones destacan no permitir el uso de redes sociales en menores sin supervisión adulta, bloquear solicitudes de amistad de desconocidos y evitar borrar mensajes o conversaciones en caso de recibir material inapropiado, ya que estos registros son claves para las indagatorias.