Municipio de Punta Arenas licita $114 millones para renovar iluminación en la Costanera y monumentos emblemáticos

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas abrió oficialmente el proceso de licitación pública para el proyecto de “Reposición Alumbrado Público e Iluminación de Monumentos” (ID: 2355-25-LP26). La iniciativa cuenta con una inversión de $114 millones de pesos provenientes de fondos municipales, destinada a reforzar la seguridad vial y devolver el valor patrimonial a espacios estratégicos de la capital regional.

El plan de obras abarca el recambio de postes, brazos e iluminación vehicular y peatonal en el tramo de la Costanera del Estrecho —comprendido entre Muelle Mardones y Pedro Aguirre Cerda—, además de la renovación de proyectores y cabezales en arterias céntricas como Bories y Magallanes, sectores residenciales en Angamos y General del Canto, y la reparación del tendido subterráneo en la Avenida Carlos Ibáñez del Campo.

Realce patrimonial y plazos de postulación

Asimismo, los trabajos contemplan el recableado y recambio integral de focos en monumentos icónicos de la comuna, como el Monumento al Piloto Pardo, la plazoleta del Monumento al Ovejero y el Monumento a Manuel Bulnes, con el propósito de hermosear el circuito urbano y turístico de cara a la temporada estival.

La ejecución técnica estará a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio, estableciendo un plazo de desarrollo de seis meses desde la firma del contrato. Las empresas interesadas pueden postular en la plataforma Mercado Público hasta el 23 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la adjudicación de las obras quedó programada para el 13 de noviembre.