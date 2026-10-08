Prisión preventiva para detenido con 100 cartuchos de resina de hachís enviados por encomienda a Punta Arenas

En prisión preventiva y bajo estricta reserva legal quedó un ciudadano chileno formalizado por el delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendido recibiendo un cargamento ilícito en una sucursal de envíos de Punta Arenas.

El operativo fue liderado por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos efectivos perfilaron el arribo de dos paquetes sospechosos despachados desde Santiago. Tras obtener la autorización judicial, se procedió a la apertura previa de los bultos e intervención de agentes encubiertos, detectando 100 cartuchos con concentrado de resina de hachís. El sujeto fue detenido justo en el momento en que retiraba las encomiendas.

Droga de alta peligrosidad e investigación reservada

El fiscal Felipe Aguirre advirtió que la sustancia incautada no corresponde a marihuana vegetal tradicional, sino a un concentrado sintetizado de alta nocividad. “Los peritajes confirman compuestos de THC y otras sustancias que potencian exponencialmente los efectos psicotrópicos, convirtiéndola en una droga de alta peligrosidad”, explicó el perseguidor penal.

A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 45 días, ordenando la reserva total del expediente para identificar a los remitentes y proveedores de la red de tráfico en la zona central del país.