Municipalidad de Punta Arenas concluye limpieza del borde costero tras retirar 200 toneladas de residuos

La Municipalidad de Punta Arenas concluyó con éxito la primera fase de limpieza y despeje en el borde costero de la comuna, franja que se vio severamente impactada tras las marejadas y vientos asociados al reciente temporal que afectó a la capital magallánica.

Durante los operativos de emergencia se logró el retiro total de 200 toneladas de residuos: 130 toneladas correspondientes a troncos y maderas de arrastre, sumadas a 70 toneladas de basura acumulada en la costa. Las labores finalizaron en el sector sur, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Óscar Viel y Bellavista, intervención que había sido postergada temporalmente para priorizar emergencias hídricas críticas en la Avenida Costanera y en las inmediaciones del Humedal Tres Puentes.

Trabajo coordinado y prevención ante el cambio climático

El despliegue contó con el apoyo logístico y operativo de la Armada de Chile. Tras dar por terminada la recolección de escombros en la franja marítima, los equipos técnicos enfocarán sus recursos en la revisión preventiva de cauces, sumideros y colectores de aguas lluvias, aprovechando las favorables condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

Asimismo, el alcalde Claudio Radonich instó a los organismos públicos a actualizar los planes locales de gestión del riesgo de desastres, enfatizando la necesidad de adaptar la infraestructura urbana e institucional a la recurrencia de eventos climáticos extremos derivados del cambio climático en la zona austral.