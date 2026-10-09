Municipio exige al MOP la renovación urgente de puentes Zenteno y O’Higgins tras colapso estructural en Punta Arenas

El colapso estructural sufrido el pasado viernes en la infraestructura del Puente O’Higgins encendió nuevamente las alarmas en Punta Arenas, dejando al descubierto la falta de ejecución de proyectos por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en periodos anteriores. Ante la emergencia, la Dirección de Obras Municipales (DOM) reveló que la crisis hidráulica fue advertida formalmente desde septiembre de 2023 mediante un oficio al seremi de la época, solicitando priorizar la renovación de los puentes Zenteno y O’Higgins en el plan de inversiones 2024-2028.

El director de Obras de la Municipalidad de Punta Arenas, Alex Saldivia, enfatizó que la falla en la estructura no corresponde a un problema de flujo vehicular, sino a una severa obsolescencia en la capacidad hidráulica ante el crecido cauce del Río Las Minas, materia que por ley exige la intervención directa de los organismos técnicos del Estado para la ingeniería y construcción de nuevos viaductos.

Cambio climático y aceleración de emergencias

El diagnóstico técnico del municipio se respalda en el historial de emergencias de la capital regional, la cual registra cuatro desbordes devastadores en los últimos 70 años. Sin embargo, las estadísticas municipales confirman un aceleramiento alarmante del riesgo: el límite histórico de seis a siete temporales con precipitaciones superiores a los 25 milímetros por década ya se alcanzó íntegramente en el periodo 2020-2026.

Eventos recientes, como los 95 milímetros de agua caídos en 2025 o el recordado aluvión de 2012 (con 110 mm), demuestran que el patrón meteorológico cambió de forma drástica, concentrando grandes volúmenes de agua en breves lapsos de tiempo. Ante este escenario, el municipio emplazó al MOP y al Minvu a acelerar las intervenciones del Plan Maestro de Resiliencia Climática para renovar la infraestructura diseñada hace más de tres décadas y proteger de forma definitiva a la población.