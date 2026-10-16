Nuevo Consejo de la Sociedad Civil del Minvu en Magallanes inicia funciones con representación regional y descentralizada

Con la participación de 11 representantes provenientes de organizaciones sociales, gremiales, estamentos profesionales y el mundo académico, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu Magallanes constituyeron formalmente el renovado Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), espacio de participación ciudadana que sesionará durante el periodo 2026-2030.

La primera jornada de trabajo fue liderada por el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo Barría, y el director (s) del Serviu, Homero Villegas Núñez. En el encuentro, la asamblea eligió a su nueva mesa directiva, encomendando la presidencia a Yenny Oyarzo Alvarado, representante de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), y la vicepresidencia a Filomena Antilef, de la Agrupación Asperger de Puerto Natales.

Descentralización y diálogo urbano

Un avance clave en esta renovada estructura es la inclusión de la Provincia de Última Esperanza mediante la incorporación de tres organizaciones de Puerto Natales: la Agrupación Asperger, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Unidas y la Unión Comunal de Adultos Mayores. Estas se integran a entidades representativas como la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Departamento de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Magallanes (UMAG), Arevol y las uniones comunales Hernando de Magallanes y Punta Arenas.

“Queremos que este Consejo contribuya con ideas y experiencias que nos ayuden a generar y construir mejores ciudades, con soluciones reales para las personas”, destacó el seremi Rodolfo Guajardo. Por su parte, la presidenta electa, Yenny Oyarzo, subrayó la descentralización de la directiva y el aporte técnico que entregarán para enriquecer las políticas de desarrollo urbano y habitacional en la zona austral.