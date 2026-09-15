Nuevo transporte mayor de Puerto Natales iniciará operaciones en octubre con nueve buses y pasaje de $500

Durante la primera quincena de octubre está programada la entrada en operaciones del nuevo sistema de transporte mayor en Puerto Natales, proyecto que incorporará nueve buses para cubrir la demanda de movilización de la comuna.

El seremi de Transportes, Allan Stowhas, detalló que la flota operará mediante tres recorridos con diversas frecuencias para conectar los distintos sectores de la ciudad. Respecto a la estructura tarifaria, la autoridad confirmó que el pasaje no superará los $500 para público general, estableciendo una tarifa del 50% ($250) para personas mayores de 60 años y de un tercio ($160) para escolares y estudiantes con TNE.

Encuentros con la comunidad

En la antesala de la puesta en marcha, la División de Transporte Público Regional inició un ciclo de reuniones informativas y participativas con juntas de vecinos de la comuna, como la jornada desarrollada en la Junta de Vecinos N°23 “Octavio Castro”.

Las instancias buscan que los residentes planteen inquietudes directamente a las autoridades. “Estas instancias de diálogo permitirán a los vecinos disipar cualquier duda y conocer los detalles de los recorridos antes del inicio oficial”, sostuvo el seremi Stowhas.