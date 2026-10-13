Nuevos desbordes de ríos inundan sector Tres Brazos en Punta Arenas: Vecinos exigen ayuda concreta al MOP

Una compleja y crítica jornada volvieron a enfrentar los habitantes del sector Tres Brazos, en la zona sur de Punta Arenas, luego de que las intensas y continuas precipitaciones provocaran un nuevo aumento del caudal y el consecuente desborde de los cursos de agua locales. La emergencia dejó viviendas y parcelas anegadas, además de sectores con serias dificultades de conectividad y aislamiento parcial.

A las pérdidas materiales se suma el profundo malestar y la molestia de las familias afectadas, quienes denunciaron llevar más de una semana esperando las soluciones y la maquinaria comprometida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Según acusaron los residentes, los anuncios de apoyo estatal no se han materializado en trabajos en terreno para el encauzamiento de las aguas o el despeje de vías.

Alerta Roja y temor a nuevas precipitaciones

Esta recrudescencia de la emergencia en Tres Brazos ocurre en el contexto de la Alerta Roja comunal decretada el pasado viernes 2 de octubre debido al aumento crítico en los caudales de los ríos de Punta Arenas. Las familias manifestaron su incertidumbre y desilusión, advirtiendo que la falta de respuestas oportunas los deja en absoluta vulnerabilidad frente al pronóstico meteorológico.

“Mientras esperábamos una intervención concreta, volvió a llover y la situación se volvió a acentuar. Necesitamos que las promesas del MOP se traduzcan en acciones efectivas en el sector antes de que el caudal vuelva a subir y lamentemos daños mayores”, enfatizaron desde la comunidad del sector sur, reiterando el llamado urgente a desplegar equipos de emergencia en la zona.