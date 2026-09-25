Obras de la segunda etapa del Parque María Behety presentan un 23% de avance y proyectan entrega para 2027

Un 23% de avance físico registran las faenas correspondientes a la segunda etapa del proyecto de mejoramiento del Parque María Behety de Punta Arenas. La iniciativa es financiada de manera íntegra por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con un presupuesto de 2.300 millones de pesos y fija la fecha de entrega total para el 5 de abril de 2027.

El eje principal de esta fase de diseño es el reordenamiento del espacio público y la seguridad peatonal. Para ello, se dispuso la extracción y reubicación de los estacionamientos de vehículos hacia los bordes exteriores del recinto municipal, liberando la circulación interna. En paralelo, los trabajos contemplan un cierre perimetral de seguridad de 2,3 kilómetros lineales que rodea el polígono de intervención entre las arterias 21 de Mayo, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Rodríguez y la zona del cerro.

Intervenciones técnicas y etapas futuras

Respecto al desarrollo técnico de las faenas, el director regional (s) del Serviu, Homero Villegas, precisó que las cuadrillas avanzan en la confección de bases granulares para el rodado de los aparcamientos, además de obras de soterramiento del cableado eléctrico en el sector de Pedro Aguirre Cerda. Asimismo, la encargada de Parques Urbanos del Minvu, Constanza Álvarez, detalló que la etapa abarca el mejoramiento de las multicanchas del acceso poniente y la consolidación del paisajismo arbóreo por la franja de 21 de Mayo.

El proyecto maestro del Parque María Behety está concebido en cinco fases sucesivas. Si bien la etapa actual no contempla el recambio de juegos infantiles, dejará el terreno habilitado para que la Municipalidad de Punta Arenas postule posteriormente al programa de conservación de parques urbanos del ministerio, lo que aseguraría recursos de operación y mantención por un periodo de nueve años. En tanto, la tercera etapa —centrada en la renovación de las áreas de juegos— se encuentra en fase de formulación preliminar.