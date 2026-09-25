Donald Trump y Xi Jinping sostienen cumbre de más de tres horas en la Casa Blanca para rebajar tensiones globales

En un esfuerzo por contener la escalada de fricciones comerciales, tecnológicas y geopolíticas entre las dos principales economías del planeta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping. La cita bilateral se extendió por más de tres horas y culminó con una valoración altamente positiva por parte del mandatario estadounidense, quien calificó la jornada como una “gran reunión”.

Se trata de la primera visita de Estado que Xi realiza a la sede del Ejecutivo estadounidense desde 2015, marcando además el segundo encuentro presencial del año entre ambos líderes tras el viaje de Trump a Pekín en mayo pasado. Durante el protocolo de recepción en el Despacho Oval y los recorridos posteriores por los jardines de la residencia presidencial, Trump aludió a la “extraordinaria amistad” forjada entre ambos y destacó el carácter urgente de los temas abordados en materia comercial y de seguridad.







Diplomacia, Inteligencia Artificial y narcotráfico

Durante las intervenciones de bienvenida, el mandatario chino enfatizó que ambas potencias globales deben evitar la confrontación a toda costa. En el plano tecnológico, Xi subrayó con firmeza que la inteligencia artificial debe permanecer siempre “bajo control humano”, al tiempo que ratificó la disposición de Pekín para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de precursores químicos.







Como gesto diplomático tradicional de acercamiento, Xi Jinping anunció el envío de dos nuevos pandas gigantes procedentes de China al Zoológico de Atlanta (Georgia), reactivando la denominada “diplomacia del panda”. La jornada oficial concluyó con una cena de Estado ofrecida por Donald y Melania Trump en honor a Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan.