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Corea del Sur acusa a Volodímir Zelenski de romper acuerdo de confidencialidad tras revelar envío de prisioneros norcoreanos a Seúl

El presidente surcoreano Lee Jae-myung tildó de “profundamente lamentable” las declaraciones del mandatario ucraniano en las Naciones Unidas. Seúl teme represalias de Pionyang tras la filtración del traslado de soldados capturados en Kursk.

Periodista Web
Periodista Web

Una severa crisis diplomática estalló entre Kiev y Seúl luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, revelara públicamente durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU que su país entregó a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos capturados en 2025 mientras luchaban para las fuerzas rusas en la región de Kursk.

Las declaraciones del líder ucraniano provocaron la inmediata y molesta reacción del mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, quien acusó a Zelenski de violar un estricto compromiso de confidencialidad que buscaba resguardar la seguridad nacional y evitar un escalamiento de tensiones con el régimen de Pionyang. “Desconozco las circunstancias concretas que llevaron a la parte ucraniana a romper el acuerdo y hacer pública la información; la situación es profundamente lamentable”, expresó Lee, enfatizando que “asuntos de esta sensibilidad deben gestionarse en beneficio del país y no por intereses o popularidad política”.

Afectación geopolítica y riesgos para desertores

De acuerdo con antecedentes del conflicto, los militares norcoreanos habían manifestado por escrito y en entrevistas su deseo explícito de no ser repatriados a Rusia ni a Corea del Norte, solicitando asilo en Seúl. Si bien la Constitución surcoreana reconoce a los ciudadanos del norte como propios, el manejo en estricta reserva era una pieza clave para la política de distensión que impulsa la administración de Lee.

La filtración pública expone a graves represalias a los propios prisioneros y a sus familias en el Norte. Según informes del Departamento de Estado de EE. UU., el régimen de Kim Jong-un castiga la deserción con penas de prisión perpetua, trabajos forzados o ejecuciones públicas inmediatas, extendiendo los castigos hacia el círculo familiar directo de quienes intentan huir.

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