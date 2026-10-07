Obras del Estero Llau-Llau alcanzan un 70% de avance y protegerán a Punta Arenas ante crecidas centenarias

Un 70% de avance general registran los trabajos de mejoramiento hidráulico en el Estero Llau-Llau de Punta Arenas, iniciativa ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, junto a la empresa contratista Sicomaq. La intervención representa una inversión de $12.500 millones destinada a brindar seguridad habitacional y prevención de emergencias a más de 3.000 residentes del sector norte de la capital regional.

Durante una inspección en terreno encabezada por autoridades regionales y dirigentes vecinales en el Sector 3 (Avenida El Encanto, Villa Las Nieves) —tramo que ya supera el 90% de ejecución—, se constataron las mejoras estructurales diseñadas para reemplazar el antiguo cauce abierto por un moderno sistema abovedado capaz de resistir y contener crecidas centenarias del caudal.

Seguridad hidráulica y nuevo parque urbano

Además del componente de ingeniería de aguas, la obra integra un proyecto de recuperación del espacio público mediante la construcción de un parque urbano dotado de áreas verdes, mobiliario e infraestructura de esparcimiento para los habitantes del barrio.

El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, enfatizó el doble impacto del proyecto: “El objetivo principal es otorgar la capacidad hidráulica necesaria al caudal y brindar tranquilidad a la población, además de hermosear el entorno urbano”. Tras realizar ajustes técnicos menores en la zona de intervención, la entrega definitiva de la obra quedó recepcionada y proyectada para enero de 2027.