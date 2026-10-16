Proyectan alza de 2,4% en las tarifas eléctricas de Magallanes para enero de 2027

Mientras que en 13 de las 16 regiones del país se proyectan rebajas en las cuentas de electricidad a contar de enero de 2027, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena enfrentaría una variación al alza calculada en 2,4%. Según precisó el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, el incremento promedio equivaldrá a cerca de $1.010 en las boletas domiciliarias.

La estimación se desprende del Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio (PNP) emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), documento que prevé una disminución promedio nacional de 4,3%. La diferencia en la zona austral radica en su naturaleza estructural: “Dado que Magallanes es un sistema mediano, es decir, no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional, sus precios varían de manera distinta”, explicó Pinto, detallando que en la fórmula de indexación influyen factores como el precio de los combustibles, el IPC nacional y la inflación de Estados Unidos (CPI).

Panorama nacional e informe definitivo

A nivel nacional, las caídas más acentuadas se registrarán en la zona norte del país. Según detalló la ministra de Energía, Ximena Rincón, regiones como Antofagasta (-11%), Atacama (-10,2%) y Arica y Parinacota (-9,9%) experimentarán disminuciones significativas, mientras que la Región Metropolitana anotará una baja de 4%.

En contraposición, Magallanes junto a Los Ríos y Los Lagos (estas últimas afectadas por retrasos en infraestructura de transmisión) serán las tres únicas regiones que no percibirán reducciones en la tarifa. Desde el Ministerio de Energía remarcaron que estas cifras corresponden a la fase preliminar del informe, la cual deberá ser ratificada con la publicación del documento definitivo durante el mes de noviembre.