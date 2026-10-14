Punta Arenas conforma el Comité de Coordinación Operativa de Seguridad con foco en la VIF

La Municipalidad de Punta Arenas dio un paso estratégico en el fortalecimiento de la prevención del delito tras oficializar la constitución del Comité de Coordinación Operativa de Seguridad. La instancia, creada en el marco de la Ley 21.802, reunirá mensualmente al municipio con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público para cruzar bases de datos y coordinar intervenciones territoriales focalizadas.

En su jornada de instalación, la mesa estableció a la violencia intrafamiliar (VIF) como su primer eje prioritario, debido a su alta recurrencia en la comuna y su estrecha vinculación con el consumo problemático de alcohol y el porte de armas cortantes. El alcalde Claudio Radonich detalló que se busca georreferenciar los puntos críticos e identificar el perfil de las víctimas, centradas principalmente en mujeres de entre 18 y 35 años.

Expectativa por la bajada reglamentaria

Pese a valorar la instancia, el jefe comunal fue cautelar respecto al impacto operativo inmediato, señalando que la efectividad en terreno estará condicionada por los decretos del Ejecutivo: “Es parte de una ley nueva que costó bastante tiempo, pero que todavía no cuenta con sus reglamentos. Esperamos que este cambio nos permita trabajar de manera más operativa”, advirtió Radonich sobre los reglamentos que normarán las atribuciones y el uso de elementos de defensa no letales por parte de los inspectores de Seguridad Pública.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, informó que la agenda de trabajo contempla cinco prioridades comunales: violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, incivilidades, ruidos molestos (alertados mediante el Fono 800 800 134) y la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA). Tanto el fiscal subrogante Fernando Dobson como el mayor Sergio Castellón, de la Primera Comisaría, valoraron el refuerzo del trabajo conjunto y la continuidad de las patrullas mixtas en la capital magallánica.