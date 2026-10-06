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Reabren calle Bellavista en Punta Arenas tras reconstrucción de calzada con $326 millones de inversión

El Minvu habilitó el tránsito vehicular entre Armando Sanhueza y Señoret tras renovar más de 2.200 metros cuadrados de pavimento. La obra se enmarca en el plan FNDR de $4.000 millones que ya alcanza un 41% de avance en la comuna.

Periodista Web
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Una importante mejora en la conectividad del sector céntrico de la capital regional quedó operativa tras la reapertura de calle Bellavista, en el tramo comprendido entre las calles Armando Sanhueza y Señoret. Las obras, ejecutadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), permitieron la reconstrucción integral de más de 2.200 metros cuadrados de calzada, contemplando un monto de $326 millones para normalizar el flujo vehicular hacia Avenida España.

La intervención formó parte del contrato “Conservación de Vías Urbanas de Emergencia”, iniciativa técnica a cargo del Serviu Magallanes y financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional. Este programa global involucra un presupuesto global cercano a los $4.000 millones y registra a la fecha un 41% de avance físico en distintos puntos críticos de la comuna.

Especificaciones técnicas y planificación de obras

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el impacto de la entrega y ratificó la continuidad del plan: “Hoy abrimos una arteria que los vecinos esperaban hace bastante tiempo. Lo principal es que mantenemos una planificación clara para abordar la mayor cantidad de paños grandes de aquí a fin de año”, sostuvo. Por su parte, el director (s) de Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, detalló que se aplicó un estándar de alta durabilidad: “Cambiamos completamente el paquete estructural con 30 centímetros de subbase, 20 cm de base y 18 cm de hormigón nuevo para garantizar resistencia ante el alto tráfico”.

En cuanto a la programación de la red vial, para este martes 6 de octubre está fijada la apertura de calle General del Canto (entre Riquelme y Orella), lo que se suma al avance de un 67% en Avenida Bulnes (tramo Club Hípico – Mardones). En paralelo, Serviu dio inicio a nuevos frentes de trabajo en calle Chiloé (entre Angamos y Maipú) y Avenida España (entre Fagnano y Waldo Seguel), solicitando precaución a los automovilistas frente a los desvíos habilitados.

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