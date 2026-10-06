Reabren calle Bellavista en Punta Arenas tras reconstrucción de calzada con $326 millones de inversión

Una importante mejora en la conectividad del sector céntrico de la capital regional quedó operativa tras la reapertura de calle Bellavista, en el tramo comprendido entre las calles Armando Sanhueza y Señoret. Las obras, ejecutadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), permitieron la reconstrucción integral de más de 2.200 metros cuadrados de calzada, contemplando un monto de $326 millones para normalizar el flujo vehicular hacia Avenida España.

La intervención formó parte del contrato “Conservación de Vías Urbanas de Emergencia”, iniciativa técnica a cargo del Serviu Magallanes y financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional. Este programa global involucra un presupuesto global cercano a los $4.000 millones y registra a la fecha un 41% de avance físico en distintos puntos críticos de la comuna.

Especificaciones técnicas y planificación de obras

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el impacto de la entrega y ratificó la continuidad del plan: “Hoy abrimos una arteria que los vecinos esperaban hace bastante tiempo. Lo principal es que mantenemos una planificación clara para abordar la mayor cantidad de paños grandes de aquí a fin de año”, sostuvo. Por su parte, el director (s) de Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, detalló que se aplicó un estándar de alta durabilidad: “Cambiamos completamente el paquete estructural con 30 centímetros de subbase, 20 cm de base y 18 cm de hormigón nuevo para garantizar resistencia ante el alto tráfico”.

En cuanto a la programación de la red vial, para este martes 6 de octubre está fijada la apertura de calle General del Canto (entre Riquelme y Orella), lo que se suma al avance de un 67% en Avenida Bulnes (tramo Club Hípico – Mardones). En paralelo, Serviu dio inicio a nuevos frentes de trabajo en calle Chiloé (entre Angamos y Maipú) y Avenida España (entre Fagnano y Waldo Seguel), solicitando precaución a los automovilistas frente a los desvíos habilitados.