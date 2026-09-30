Realizan Feria Vocacional 2026 en Tierra del Fuego para orientar sobre educación superior y beneficios

Con una destacada asistencia de jóvenes de la comuna de Porvenir, se llevó a cabo la Feria Vocacional 2026 de la Provincia de Tierra del Fuego. La jornada fue organizada de manera conjunta entre el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, con el objetivo de entregar información clave sobre alternativas académicas, becas estatales y oportunidades de inserción laboral.

La iniciativa no estuvo dirigida de forma exclusiva a los alumnos de cuarto medio, sino que sumó la participación de estudiantes de distintos niveles educativos, reforzando la importancia de iniciar los procesos de orientación vocacional de manera temprana antes del egreso de la enseñanza media.

Oferta académica y beneficios estatales

Durante el encuentro, los asistentes pudieron consultar directamente sobre la oferta de educación superior disponible entre las regiones del Biobío y Magallanes, abarcando universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Además, contó con el despliegue de instituciones como Junaeb, organismo que entregó orientación detallada sobre becas, apoyos estudiantiles y programas de acompañamiento.

La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, resaltó la importancia de la iniciativa: “Estamos muy contentos de ser parte de esta actividad, que nos permite estar cerca de la juventud, conocer sus inquietudes y acercarles información sobre las distintas opciones de trabajo y vocacionales que existen”, señaló, consolidando este hito anual como un espacio de participación clave para la juventud fueguina.