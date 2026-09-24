Realizan operativo gratuito de vacunación antirrábica en la población Juan Pablo II de Punta Arenas

Vecinos de la población Juan Pablo II de Punta Arenas accedieron a un operativo gratuito de vacunación antirrábica para perros y gatos. La jornada fue desplegada en conjunto por la Seremi de Salud de Magallanes y el programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de promover la tenencia responsable y acercar las prestaciones sanitarias a los barrios.

La intervención comunitaria se realizó ad portas del Día Mundial contra la Rabia, fecha que se conmemora el 28 de septiembre. Durante el operativo, el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, resaltó la reciente validación de Chile por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer país de Sudamérica en certificarse libre de rabia humana transmitida por perros, calificado como el resultado de una política sanitaria sostenida por más de 50 años.

Llamado a la prevención y réplica en Puerto Williams

A pesar del reconocimiento internacional, la autoridad de salud enfatizó la necesidad de mantener al día los esquemas de inoculación, recordando que la inoculación es obligatoria por ley y debe reforzarse cada uno a tres años según la norma del producto. Asimismo, advirtieron que el virus continúa en circulación en países limítrofes y en reservorios silvestres como los murciélagos, recordando que el último caso positivo animal en la región se registró en febrero de 2025 en un quiróptero hallado en Villa Tehuelches.

Desde la Unidad de Zoonosis instaron a la comunidad a pasear siempre a las mascotas con correa y mantener controles veterinarios regulares. La Autoridad Sanitaria confirmó además que este jueves 24 de septiembre la plaza comunal de Puerto Williams albergará una jornada de vacunación similar para resguardar a las mascotas de la Provincia Antártica.