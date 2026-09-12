Sabor y tradición marcaron jornada dieciochera en el Barrio 18

Una concurrida jornada dieciochera repleta de tradiciones, gastronomía y espectáculos familiares se vivió en el tradicional Barrio Comercial 18 de Septiembre, en Punta Arenas, como parte de las actividades previas a las celebraciones de Fiestas Patrias.

El punto neurálgico del evento fue el esperado concurso de la empanada criolla, competencia culinaria que otorgó el primer lugar a Nelly Huenante. El podio de las preparaciones típicas se completó con María Sonia Vera en el segundo puesto y Amelia Álvarez Bahamondez en la tercera posición.

Impulso al comercio de barrio

El presidente de la Asociación Comercial Barrio 18, Mauricio Grebian, destacó el propósito del evento comunitarios: “Busca fortalecer el encuentro entre vecinos y apoyar al comercio local”.

La actividad contó con el respaldo de Sercotec y el despliegue del Radio Club Patagonia Z8 en labores de seguridad y logística comunicacional. La iniciativa fue ampliamente valorada por los residentes del sector, quienes manifestaron la importancia de continuar generando instancias culturales y comerciales en la capital regional.