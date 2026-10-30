Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en Magallanes por tormentas eléctricas y vientos de 100 km/h

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a contar de este viernes 30 de octubre, medida técnica que permanecerá activa de manera indefinida hasta que las condiciones meteorológicas evolucionen favorablemente.

La determinación se fundamenta en el Aviso Meteorológico A594/2026 emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el cual anticipa probables tormentas eléctricas e inestabilidad atmosférica a partir de la tarde del sábado 31 de octubre y hasta la noche del domingo 1 de noviembre, acompañadas de precipitaciones aisladas y con mayor notoriedad durante los periodos de tarde y noche.

Situación extrema en Torres del Paine

En paralelo, el Centro Meteorológico Regional Austral levantó un pronóstico especial para el sector del paso John Gardner, al interior del Parque Nacional Torres del Paine, advirtiendo un cuadro de severas condiciones climáticas:

Sábado 31 de octubre: Cielos cubiertos con chubascos de aguanieve y probables tormentas eléctricas en la tarde, pasando a nieve en la noche. Vientos del noroeste con ráfagas de hasta 100 km/h en la mañana y 90 km/h en la tarde, con sensaciones térmicas que caerán a los -13 °C.

Domingo 1 de noviembre: Nevadas continuas, chubascos de nieve y actividad eléctrica vespertina, con rachas de viento de hasta 80 km/h y sensación térmica mínima de -13 °C.

Lunes 2 de noviembre: Chubascos débiles y viento de 70 a 80 km/h, con sensaciones térmicas que podrían descender hasta los -15 °C.

Monitoreo y riesgos asociados

Desde Senapred detallaron que la conjunción de viento fuerte, nieve y descargas eléctricas eleva el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico, complicaciones en la conectividad vial, marítima, lacustre y aérea, así como la posibilidad de incendios forestales derivados de la caída de rayos.

Ante este panorama, las entidades que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) establecieron coordinaciones con Carabineros, Vialidad del MOP, la SEC y Subtel para supervisar puntos críticos, instruyendo a las administraciones de áreas silvestres protegidas evaluar el cierre preventivo de senderos para resguardar a los visitantes.

Llamado al autocuidado

El organismo de emergencia reiteró una serie de recomendaciones para la población:

Suspender actividades al aire libre, faenas y excursiones de trekking en zonas desprotegidas o de montaña.

Evitar refugiarse bajo árboles, postes o antenas durante episodios de tormenta, alejándose de estructuras metálicas como alambradas, rejas y tuberías.

Desconectar artefactos electrónicos en viviendas, evitar el contacto con agua corriente y cerrar cortinas o persianas para amortiguar eventuales roturas de ventanales por el viento.

Manejo a la defensiva: Se solicita a conductores y transportistas turísticos extremar precauciones y revisar el estado de las rutas antes de emprender viajes interurbanos.