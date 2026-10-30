Torres del Paine renovará tres ambulancias para la salud primaria

La Municipalidad de Torres del Paine concretó un avance crucial para la atención de urgencia en su territorio.

Con una inversión de $482.985.300, financiada por el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes mediante la Circular N°33, se formalizó el proyecto de reposición de 3 ambulancias para la Atención Primaria de Salud (APS), cuya llegada a la comuna está proyectada para fines de noviembre de 2026.

​La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, valoró el impacto de esta iniciativa para la calidad de vida de la comunidad austral: “Es una reposición muy esperada y necesaria para nuestra gente. Nos toca cubrir distancias muy largas y caminos complejos, por lo que estas ambulancias nuevas entregarán la seguridad, la dignidad y el resguardo que merecen tanto los vecinos de los sectores más apartados como los miles de visitantes que llegan a nuestra zona cada temporada”.

​Un aspecto clave de los nuevos móviles será su salto tecnológico. La directora de la Secretaría de Planificación Municipal (Sescplan), Patricia Ávila, enfatizó la innovación integrada en el proyecto: “Estas unidades no solo vienen con equipamiento clínico de vanguardia, sino que contarán con antenas de tecnología satelital Starlink. Esto nos asegura comunicación constante durante las derivaciones hacia los hospitales de Puerto Natales o Punta Arenas, terminando con las zonas de silencio y permitiendo teleasistencia médica en tiempo real en plena ruta”.