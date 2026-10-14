Senda Magallanes despliega operativos “Tolerancia Cero” en Punta Arenas y San Gregorio durante el fin de semana largo

Con una amplia cobertura territorial y el objetivo de prevenir accidentes de tránsito en las rutas magallánicas, el servicio regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) desplegó intensos controles preventivos bajo el programa “Tolerancia Cero” durante el reciente fin de semana largo.

Los operativos se desarrollaron en horarios diferidos y sectores estratégicos de Punta Arenas, así como en la comuna rural de San Gregorio, contando con el acompañamiento activo de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), inspectores municipales y personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Prevención en fechas de alto flujo vehicular

La labor fiscalizadora respondió al incremento del tránsito de vehículos por la festividad del Encuentro de Dos Mundos. En el caso de San Gregorio, la intervención dio cumplimiento a los compromisos asumidos en el Consejo de Seguridad Pública comunal para brindar resguardo en las rutas de acceso y conectividad periurbana.

Durante los procedimientos, los equipos aplicaron exámenes de alcotest y narcotest a los automovilistas. La directora regional de Senda Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, remarcó la importancia del despliegue: “Estamos presentes en el territorio trabajando coordinadamente para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas. El llamado es a tomar decisiones responsables y entender que prevenir es cuidar la vida propia y la de los demás”, enfatizó.