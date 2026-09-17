Gobierno permitirá salida de venezolanos por salvoconducto

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública aclaró el procedimiento migratorio que permitirá la salida del país de ciudadanos venezolanos con documentación vencida, anunciando la pronta homologación de un salvoconducto oficial emitido por la Cancillería de Venezuela.

La medida responde a la derogación de una circular previa por considerarse fuera del marco de la Ley de Migraciones —la cual exige pasaporte o documento oficial vigente— y a la ausencia de relaciones consulares directas entre ambas naciones. Tras recibir la solicitud formal desde Caracas para validar el documento expedido en su plataforma web, la Cancillería chilena afina la resolución que lo reconocerá como título de viaje válido.

Criterios de salida y sanciones administrativas

Una vez tramitada la homologación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía de Investigaciones (PDI) permitirá la salida del territorio nacional a cualquier ciudadano venezolano que presente dicho salvoconducto, independientemente de si su pasaporte se encuentra vencido o si ingresó a Chile por un paso no habilitado.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que esta alternativa documental no exime de las responsabilidades ni de los procesos administrativos vigentes. Quienes hayan ingresado de forma irregular al país mantendrán la sanción de prohibición de reingreso, garantizando el cumplimiento de la legislación migratoria al momento de concretar su egreso por los pasos fronterizos.