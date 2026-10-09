Seremi del Trabajo refuerza orientación y subsidios laborales en Torres del Paine por inicio de temporada turística

En el marco del inicio de una nueva temporada turística en la Provincia de Última Esperanza, el seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, encabezó un operativo territorial en las instalaciones del Hotel Río Serrano, en la comuna de Torres del Paine, para entregar información y orientación sobre derechos laborales y previsionales a las y los trabajadores del sector.

Durante el recorrido por el complejo turístico, la autoridad regional conversó con los equipos sobre los principales avances normativos y la oferta programática del Estado, enfatizando la importancia de descentralizar la presencia institucional hacia los territorios más apartados de la región. “Estamos muy contentos de llegar hasta Río Serrano para dar la bienvenida a los trabajadores y acercar información relevante sobre sus derechos en sectores aislados”, destacó Salas.

Incentivos a la contratación y apoyo técnico

Desde el sector privado, el gerente de Recursos Humanos de Inversiones Río Serrano, Christopher Maldonado, valoró la coordinación permanente con los organismos públicos, revelando que han tramitado cerca de 150 postulaciones al Subsidio al Empleo entre sus filiales. El ejecutivo resaltó el acompañamiento técnico técnico brindado por la Seremi, la Dirección del Trabajo (DT) y el Sence, recomendando el uso de estos incentivos a otros empleadores de la zona austral.

En tanto, Loreto Barría, integrante del área de Recursos Humanos del hotel, valoró la posibilidad de resolver dudas sobre los cambios legales vigentes de forma directa. La actividad forma parte del plan de trabajo de la Seremi del Trabajo para impulsar el empleo formal, resguardar las condiciones laborales y fortalecer el desarrollo productivo en localidades aisladas de Magallanes.