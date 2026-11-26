Con el despacho a ley del proyecto de Sala Cuna Universal por parte del Congreso Nacional, el país puso fin a una restricción histórica de 109 años que condicionaba este derecho a que las empresas contaran con 20 o más trabajadoras. En la Región de Magallanes, la reforma tendrá un alcance potencial de 1.685 mujeres: 1.087 que actualmente se encuentran fuera del mercado laboral por dedicarse al cuidado de hijos menores de dos años, y otras 598 que, pese a tener empleo, no accedían al beneficio.

La nueva normativa se implementará de forma gradual durante cuatro años y se financiará mediante un Fondo Solidario de Sala Cuna con una cotización del 0,3%, monto que será compensado a los empleadores con una rebaja equivalente en el aporte al Seguro de Cesantía.

Desde la provincia de Última Esperanza, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, subrayó que la modificación al artículo 203 del Código del Trabajo elimina de raíz un desincentivo financiero para la contratación femenina y extiende la cobertura a trabajadoras independientes y de casa particular.

En la misma línea, el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, valoró la corrección de una normativa que limitó el empleo de las mujeres durante décadas, mientras que la seremi de la Mujer, Gabriela Sánchez, recalcó que la medida impulsa la autonomía económica y la corresponsabilidad sin que la maternidad opere como un obstáculo profesional.

Consensos transversales y recepción en Magallanes

El despacho de la ley también fue destacado como un ejemplo de continuidad institucional y acuerdos políticos. El seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, recordó que la iniciativa tuvo sus primeros impulsos bajo la administración de Sebastián Piñera, avanzó durante el mandato de Gabriel Boric y logró finalmente los consensos necesarios para convertirse en ley bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, incorporando progresivamente a padres trabajadores y funcionarios públicos.

En terreno, la reforma fue recibida con alivio por quienes históricamente quedaron excluidas del sistema. Marcela Leichtle, trabajadora independiente y madre de un lactante de 10 meses, señaló que se trata de una medida muy esperada por las familias de la zona, destacando que ahora buscará interiorizarse sobre los plazos y requisitos para hacer efectivo un derecho que facilitará compatibilizar su labor diaria con la crianza.