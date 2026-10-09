Usuarios de Punta Arenas reportan problemas para cargar tarjetas de transporte: Bipay y TransAlerce aclaran el sistema

Una serie de reclamos por dificultades al momento de recargar el saldo de las tarjetas del transporte público urbano encendieron las alarmas de los usuarios en Punta Arenas. Pasajeros expusieron a través de medios locales la imposibilidad de abonar dinero en diversos puntos de venta asociados, lo que generó inconvenientes para abordar las micros en la capital regional.

Ante las inquietudes, el gerente de la empresa operadora TransAlerce, Alejandro Lee, precisó que la administración de la red de recarga no depende de la firma de buses, sino de una licitación adjudicada directamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). En ese sentido, instó a la comunidad a ingresar denuncias formales ante la Seremi de Transportes, advirtiendo que la falta de saldo en locales comerciales perjudica el funcionamiento diario del servicio.

Bipay descarta fallas tecnológicas y recuerda opciones digitales

Por su parte, desde la empresa encargada de la plataforma tecnológica, Bipay, descartaron problemas técnicos en el sistema. Aclararon que los incidentes corresponden a la gestión individual de cada comerciante, quienes deben abonar fondos previos para tener saldo disponible: “Es importante distinguir entre el correcto funcionamiento de la plataforma y la disponibilidad transitoria de saldo de un negocio en particular”, puntualizaron.

Para mitigar las interrupciones, Bipay recordó que la comuna cuenta con más de 100 puntos habilitados (consultables en bipay.cl) y destacó las alternativas de recarga en línea en chilepasajes.cl o el pago con código QR mediante la app Bipay Wallet. Asimismo, TransAlerce recordó que, ante fallas mecánicas de un bus en ruta, los pasajeros tienen derecho a abordar la siguiente unidad sin pagar un nuevo pasaje o solicitar el reembolso en el Centro de Atención de Usuarios (CAU).