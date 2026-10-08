Vecinos de Los Flamencos denuncian foco insalubre y de inseguridad en terreno abandonado en Punta Arenas

Una persistente condición de riesgo sanitario y de inseguridad mantiene en constante alerta a las familias residentes del sector Los Flamencos, en la zona norte de Punta Arenas. Los pobladores cuyas viviendas colindan con un predio perteneciente a la constructora Belfi —ubicado frente al Instituto Inacap— denuncian el abandono del terreno, la acumulación de maleza, escombros y chatarra, factores que han derivado en una grave proliferación de plagas.

Las familias señalan que el deterioro de la infraestructura ha permitido el ingreso diario de vectores hacia sus propiedades. “Tuvimos que tirar un ratón muerto del patio y a los vecinos también se les meten a las casas. Hay una plaga tremenda de conejos y palomas, y con el frío los roedores buscan entrar”, advirtió la vecina del sector, Paula Subiabre. A la problemática ambiental se suma el mal estado del cierre perimetral y la presencia de un galpón abandonado, infraestructura que favorece el ingreso de desconocidos para el consumo y transacción de sustancias ilícitas.

Infracción municipal y citación judicial

Ante las denuncias comunitarias, el director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Punta Arenas, Christian Muñoz, confirmó que fiscalizadores acudieron al sector e iniciaron acciones legales contra los responsables: “Nosotros fuimos hace tres semanas al lugar, cursamos la infracción y enviamos los antecedentes al Juzgado de Policía Local para que sean citados y cumplan con la limpieza del terreno y el corte de maleza”, sostuvo el directivo, enfatizando que la mantención del recinto es responsabilidad directa del privado.

Respecto de las demandas sobre el cierre del predio y el manejo de basura domiciliaria en condominios aledaños, Muñoz aclaró que el camión recolector no puede ingresar a propiedades privadas, por lo que instó a los residentes a coordinar la disposición de residuos en la Avenida Los Flamencos. Pese a las infracciones cursadas y las presentaciones realizadas ante la Seremi de Salud de Magallanes, los afectados sostienen que no existen mejoras visibles, por lo que reiteraron su llamado urgente a las autoridades para que exijan el desmalezado, la desratización y la reparación total de los deslindes del predio.